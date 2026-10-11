রমনা কালীমন্দিরে প্রতিমার স্বর্ণালংকার চুরিতে গ্রেপ্তার ৩
রাজধানীর রমনার কালীমন্দিরে প্রতিমার স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার মধ্যরাতে রাজধানীর উত্তরখান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন লিপি কর্মকার (২৯), তাঁর স্বামী অর্ণব রায় (২৯) ও মো. সুমন (৩৫)।
শাহবাগ থানার পুলিশ জানায়, ৭ অক্টোবর রমনার কালীমন্দিরে প্রতিমার স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনা তদন্তে সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ পর্যালোচনা করে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের শনাক্ত করা হয়। পরে গতকাল মধ্যরাতে শাহবাগ থানা এবং একটি গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা উত্তরখানের ধোবাদিয়া এলাকার একটি ভাড়া বাসায় অভিযান চালিয়ে লিপি ও তাঁর স্বামী অর্ণবকে আটক করেন। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চুরি করা সোনা কেনার অভিযোগে সুমনকে তাঁর দোকান থেকে আটক করা হয়। ধোবাদিয়ায় সুমনের সোনার দোকান আছে।
শাহবাগ থানার পরিদর্শক (অপারেশন) খোকন মিয়া আজ রোববার প্রথম আলোকে বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা মন্দিরের প্রতিমা থেকে সোনা চুরির কথা স্বীকার করেছেন। রিমান্ড আবেদন জানিয়ে তাঁদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, রমনার কালীমন্দির ছাড়াও নগরীর সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, নারায়ণগঞ্জের দেওভোগের শ্রীশ্রী লোকনাথ মন্দির, নরসিংদীর একটি কালীমন্দিরে সোনা চুরির ঘটনা ঘটেছে। ৭ অক্টোবর রমনার কালীমন্দিরে এবং গত ১৩ সেপ্টেম্বর সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের সোনা চুরি হয়।