ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে অবস্থান জুলাই শহীদ–আহত পরিবারের সদস্যদের

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের অবস্থানছবি: সাজিদ হোসেন

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন।

আজ রোববার বেলা দেড়টার দিকে আন্দোলনকারীরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে অবস্থান নেন। তাঁরা আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) খোদা বখস চৌধুরীর পদত্যাগের দাবি করছেন।

আজ বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের কাছের সড়কে ‘শহীদ পরিবার, আহত পরিবার ও ছাত্র–জনতা’ ব্যানারে কর্মসূচি শুরু হয়। প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ের কাছেই সড়কটির অবস্থান।

বেলা একটার দিকে আন্দোলনকারীরা প্রেসক্লাবের কাছের সড়কের অবস্থান থেকে মিছিল নিয়ে বাংলামোটরে যান। সেখানে তাঁরা কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। পরে তাঁরা বাংলামোটর থেকে ঘুরে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। একপর্যায়ে তাঁরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে অবস্থান নেন।

মুন্সিগঞ্জের শহীদ সজলের ভাই সেলিম মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, দাবি না মানা পর্যন্ত তাঁরা এখানেই অবস্থান করবেন।

প্রেসক্লাবের কাছের সড়কে কর্মসূচি চলাকালে জুলাই শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা বলেন, হত্যাকারীদের এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। আবার হত্যা মামলার আসামিরা জামিন পাচ্ছেন। সম্প্রতি শহীদ পরিবারের সদস্যদের ওপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এসব কারণে তাঁরা আসিফ নজরুল ও খোদা বখস চৌধুরীর পদত্যাগ দাবি করছেন।

শহীদ ইমাম হোসেন তাইয়েবের ভাই রবিউল আওয়াল বলেন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে হত্যার বিচার নিয়ে টালবাহানা চলছে।

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে আহত শাহীন আহমেদ খান বলেন, উপদেষ্টারা শহীদ পরিবারের ব্যথা ভুলে গেছেন। জুলাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত পুলিশের এক উপপরিদর্শককে (এসআই) জামিন দেওয়া হয়েছে।

আহত শেখ মুস্তাফিজ বলেন, ১৯ আগস্ট সচিবালয়ের সামনে শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যদের ওপর পুলিশ হামলা করেছে। অথচ সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

জাতীয় প্রেসক্লাবের কাছের সড়কে অবস্থানকালে জুলাই শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা ‘দফা এক, দাবি এক, আইন উপদেষ্টার পদত্যাগ’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে’ প্রভৃতি স্লোগান দেন।

