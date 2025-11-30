রাজধানী

ঢাকা কলেজের সামনে দুপুরে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, যানজট

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা কলেজ

রাজধানীর ঢাকা কলেজের সামনে মিরপুর সড়ক অবরোধ করেছেন সেখানকার শিক্ষার্থীরা। এ সময় আশপাশের রাস্তায় যানজট দেখা দেয়।

আজ রোববার দুপুর ১২টার পরে সেখানে অবস্থান করেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। বেলা দুইটার পরে তাঁরা সরে যান।

পুলিশের রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার জিসানুল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের বোঝানোর পর বেলা সোয়া দুইটার দিকে তাঁরা রাস্তা ছেড়ে দেন।

পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার মো. মাসুদ আলম অবরোধের বিষয়টি জানিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের বরাতে বেলা আড়াইটার দিকে তিনি জানান, আজ থেকে সাত কলেজের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্লাস না হওয়ায় প্রতিবাদে অবস্থান করেছেন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা ক্লাস শুরুর দাবি জানিয়েছেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজধানী থেকে আরও পড়ুন