মহাখালীতে পরিবহনশ্রমিকদের দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ, তীব্র যানজট

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পরিবহনশ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করলে রাজধানীর এয়ারপোর্ট-মহাখালী সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়ছবি: মীর হোসেন

রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনাল এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পরিবহনশ্রমিকেরা। এতে ওই এলাকার সড়কগুলোতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আজ রোববার বেলা দেড়টার দিকে হঠাৎ করেই পরিবহনশ্রমিকেরা মহাখালী রেলগেট থেকে নাবিস্কো পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে বাস দাঁড় করিয়ে রাখেন। এ সময় সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রমিকেরা অভিযোগ করেন, একতা পরিবহনের চালক ও শ্রমিকদের সঙ্গে তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় তাঁদের কয়েকজনকে পুলিশ ‘হয়রানি’ করেছে। পুলিশের কর্মকর্তারা শ্রমিকনেতাদের গায়ে হাত তুলছেন বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। প্রতিবাদে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন শ্রমিকেরা।

এ ঘটনায় মহাখালী, বনানী ও তেজগাঁও এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। চরম ভোগান্তিতে পড়েন চলাচলকারীরা। বেলা তিনটার দিকে সড়ক ছেড়ে দেন বিক্ষোভকারী শ্রমিকেরা। এতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পুলিশের গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষার্থী ও শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। পরে শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

