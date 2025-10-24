রাজধানী

বাংলামোটরে রাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

রাজধানীর বাংলামোটরে সড়ক অবরোধ করছেন একদল বিক্ষোভকারী। তাঁরা ৪৩তম বিসিএস নন-ক্যাডার চাকরিপ্রত্যাশী বলে জানিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে রূপায়ন টাওয়ারের সামনের সড়কের একপাশ অবরোধ করেন তাঁরা। এতে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

রাত সোয়া ১২টার দিকে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, বাংলামোটরে সড়কের পূর্ব পাশে ২০ থেকে ২৫ জন লোক অবস্থান করছেন। এতে সড়কের একপাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তবে অন্য পাশ দিয়ে যানবাহন চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বিসিএস নন-ক্যাডার পদে নিয়োগে বিশেষ বিধিমালা-২০২৫ অনুমোদন বিলম্বিত করা এবং পদপ্রত্যাশী প্রার্থীদের সুপারিশ বঞ্চিত করার প্রতিবাদে সড়কে অবস্থান করছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁরা বিভিন্ন শ্লোগান দিচ্ছেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজধানী থেকে আরও পড়ুন