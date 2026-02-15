৩২ নম্বরে গিয়ে মারধরের শিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জামাল উদ্দিন

৩২ নম্বরে গিয়ে মারধরের শিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জামাল উদ্দিন
রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে মারধরের শিকার হয়েছেন ঢাকা বিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আ ক ম জামাল উদ্দিনসহ পাঁচজন। আজ সোমবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, ফেসবুকে ‘গণকান্নার’ কর্মসূচি ঘোষণা দিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে গেলে ‘বিক্ষুব্ধ জনতা’ তাঁদের মারধর করে। পরে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত উপকমিশনার জিসানুল হক প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ পাঁচজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি তিনজন কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই তিনজনের বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।