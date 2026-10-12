রাজধানী

চকবাজারে মনজুর খান প্লাজার ছয়তলার দোকানে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
অগ্নিকান্ডপ্রতীকী ছবি

রাজধানীর চকবাজারের ছোট কাটারায় মনজুর খান প্লাজার ছয়তলার একটি দোকানে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট।

ফায়ার সার্ভিস এক খুদে বার্তায় জানায়,আজ সোমবার বিকেল ৫টা ২ মিনিটে আগুন লাগে। ৫টা ৪ মিনিটে ফায়ার সার্ভিস খবর পায় এবং একই সময়ে ইউনিটগুলো ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে ইউনিটগুলো।

ভবনটিতে আগুন লাগার ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

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