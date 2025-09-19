দক্ষিণ বারিধারায় জমে উঠেছে ‘প্রথম আলো আনন্দমেলা’

দক্ষিণ বারিধারায় জমে উঠেছে ‘প্রথম আলো আনন্দমেলা’
রাজধানী ঢাকার মেরুল বাড্ডার দক্ষিণ বারিধারা সোসাইটি মাঠে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ‘প্রথম আলো আনন্দমেলা’।
দক্ষিণ বারিধারা এলাকায় বসবাসকারীদের নিয়ে আজ শুক্রবার সকাল আটটায় এই আনন্দমেলা শুরু হয়। চলবে রাত আটটা পর্যন্ত।
আজ সকাল আটটার কিছু আগে মাঠে গিয়ে দেখা যায়, অভিভাবকেরা সন্তানদের নিয়ে আসছেন। সবার হাতে হাতে আঁকাআঁকির রং, পেনসিল, তুলি, খাতা, স্কেলসহ অন্যান্য সরঞ্জাম।
মাঠে আসার পর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক শিশু-কিশোরদের মঞ্চের সামনে বিছানো কার্পেটে সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারী বেশি থাকায় অনেককে বসানো হয় মঞ্চে।
সকাল সাড়ে আটটায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সঞ্চালক এক থেকে দশ গুনে প্রতিযোগিতা শুরুর সংকেত দেন। শিশু-কিশোরেরা লেগে পড়ে রংতুলি দিয়ে আঁকার কাগজ রঙিন করে তুলতে।
আর সন্তানদের নিয়ে আসা অভিভাবকেরা পাশে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে আঁকাআঁকি দেখতে থাকেন। এই প্রতিযোগিতায় কয়েক শ শিশু-কিশোরকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।
মঞ্চে পাশাপাশি বসে আঁকছিল দুই ভাই মেহরাব তালহা ও মাহির তাহমিদ। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের বাবা মনিরুজ্জামান জানান, মেহরাব দ্বিতীয় শ্রেণিতে আর মাহির নার্সারিতে পড়ে।
মনিরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, বড় ছেলের স্কুল মাঠের পাশেই। স্কুলে ছেলেকে আনা-নেওয়ার সময় তাঁর চোখে পড়ে এই মাঠে আনন্দমেলা অনুষ্ঠান আছে। পরে দুই ছেলেকে আগেই বলে রেখেছিলেন তাদের এখানে অংশগ্রহণ করাবেন। চিত্রাঙ্কনে ছোট ছেলে মাহিরের ঝোঁক বেশি বলে জানান তিনি।
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া মেহরাব জাতীয় স্মৃতিসৌধ আর মাহির শহীদ মিনারের ছবি আঁকছিল।
আনন্দমেলায় শিশু-কিশোরদের জন্য বিস্কুট দৌড়, মার্বেল দৌড়, চকলেট দৌড়সহ দিনব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থাকছে।
এ ছাড়া মঞ্চে জাদু দেখানো, পুতুল নাচ, রোবট শো, মাসকট শোসহ আরও অনেক আয়োজন রয়েছে।
আয়োজকেরা জানান, দুপুরের পর বাবা-মায়েদের জন্য আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা রয়েছে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য থাকবে উড়োজাহাজের টিকিটসহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার।
‘প্রথম আলো আনন্দমেলা’র টাইটেল স্পনসর এসিআই পিওর। ব্যবস্থাপনায় সহযোগী হিসেবে আছে দক্ষিণ বারিধারা সোসাইটি ও দক্ষিণ বারিধারা ইয়ুথ ক্লাব।