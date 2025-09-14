সেই প্রাইভেট কারের ধাক্কায় আহত চার নারীর একজনের মৃত্যু

সেই প্রাইভেট কারের ধাক্কায় আহত চার নারীর একজনের মৃত্যু
একটি তুলনামূলক ফাঁকা সড়ক দিয়ে চারজন নারী পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পেছন থেকে বেপরোয়া গতিতে একটি প্রাইভেট কার এসে তাঁদের ধাক্কা দেয়। এতে অন্তত একজন গাড়ির নিচে চাপা পড়েন। বাকিরা ধাক্কা খেয়ে আশপাশে ছিটকে পড়েন। গুরুতর আহত সেই নারী চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শনিবার হাসপাতালে মারা গেছেন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত সোমবার সকালে রাজধানীর ধানমন্ডির ৪ নম্বর সড়কে চার নারীকে ধাক্কা দেওয়ার এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থানা-পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত করলেও প্রাইভেট কারটি শনাক্ত করতে পারেনি।
ভাইরাল ভিডিওটিতে দেখা যায়, ধাক্কা দেওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রাইভেট কারটি থেমে যায়। এ সময় চারপাশের মানুষজন এগিয়ে এলে ব্যাক গিয়ারে একটু পেছনে এসে চাপাপড়া নারীর ওপর দিয়ে গাড়িটি সেখান থেকে দ্রুতগতিতে চলে যায়।
এ ঘটনায় আহত যে নারী আজ মারা গেছেন, তাঁর নাম তানিয়া আক্তার। তাঁর স্বামীর নাম রনি চৌধুরী। পুলিশ ওই নারীর পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারেনি। ওই নারীর সঙ্গে আহত অন্যরা রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। বাকিরা শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ক্যশৈন্যু মারমা আজ বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, প্রাইভেট কারে চাপা পড়ার ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি। এ কারণে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
ঘটনাটির বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে খোঁজ নিয়েছিলেন ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আসিফ আল ইসলাম। চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক নারী মারা যাওয়ার বিষয়টি তিনিই আজ রাতে প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।
চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া তানিয়া আক্তারের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর পরিবারের একটি মুঠোফোন নম্বর সংগ্রহ করেছে প্রথম আলো। তবে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া গেছে।