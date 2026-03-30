রাজধানী

ডিএমপির উপকমিশনার পদমর্যাদার দুই কর্মকর্তার বদলি

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) লোগোফাইল ছবি

ঢাকা মহানগর পুলিশের উপকমিশনার পদমর্যাদার দুই কর্মকর্তাকে ঢাকা মহানগরের দুই বিভাগে বদলি করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে তাঁদের বদলি করা হয়।

অফিস আদেশে বলা হয়, ডিএমপির উত্তরা বিভাগের মো. শাহরিয়ার আলীকে ডিএমপির গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) গুলশান বিভাগে এবং ডিএমপির গোয়েন্দা উত্তরা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপকমিশনার মির্জা তারেক আহমেদ বেগকে ডিএমপির উত্তরা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপকমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। আদেশে আরও বলা হয়, অবিলম্বে এই আদেশ কার্যকর হবে।

এর আগে ২৫ মার্চ একজন উপকমিশনার ও চারজন অতিরিক্ত উপকমিশনারকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপির) বিভিন্ন বিভাগে বদলি করা হয়।

