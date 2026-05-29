রাজধানী

আদ্-দ্বীন হাসপাতালে মৃত্যু

কক্ষটি পোস্ট–অপারেটিভ হিসেবে ব্যবহার উচিত হয়নি, বললেন স্বাস্থ্যের এডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আদ্-দ্বীন হাসপাতালের পোস্ট–অপারেটিভ কক্ষে চিকিৎসাধীন ছয় নবজাতক গত বুধবার মারা গেছেছবি: প্রথম আলো

রাজধানীর আদ্-দ্বীন হাসপাতালে পোস্ট–অপারেটিভ কক্ষটি ‘সাফোকেটিভ (বদ্ধ)’ ছিল। এটিকে পোস্ট–অপারেটিভ কক্ষ হিসেবে ব্যবহার উচিত হয়নি বলেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. জাহিদ রায়হান।

আজ শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রথম আলোকে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ধারণে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত চলছে। আগামীকাল সেই তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হবে।

গত বুধবার সকালে হাসপাতালটির ডেলিভারির পোস্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছয় নবজাতকের মৃত্যু হয়। নবজাতকদের বয়স এক থেকে তিন দিন।

আরও পড়ুন

আদ্–দ্বীন হাসপাতালে ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় মামলা, আসামি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

আদ্–দ্বীন হাসপাতালে স্বজনের আহাজারি। গত বুধবার সকালে
ছবি: প্রথম আলো

ঘটনাটি তদন্তে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

অধ্যাপক জাহিদ রায়হান বলেন, ‘যেখানে বাচ্চাগুলো মারা গেছে, সেখানে আমরা কোনো ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থাই দেখিনি। সেখানে এসি চলে। মৃত্যুর বিষয়টি বাদ দিলাম। তা বাদ দিয়েও যদি মনে করি, যদি এসিগুলো হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলেও এটা কিন্তু খুব সাফোকেটিভ জায়গা। এটা প্রাথমিকভাবে বলা যায়, ওটা পোস্ট–অপারেটিভ হিসেবে ব্যবহার হওয়া উচিত হয়নি।’

জাহিদ রায়হান বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালকও পোস্ট–অপারেটিভ নিয়ে এর আগে গাফিলতির কথা বলেছেন। জাহিদ রায়হান বলেন, ‘এ রকম একটা জায়গাতেই ছয়টি মৃত্যুও খুব অস্বাভাবিক। ও রকম একটা পোস্ট–অপারেটিভ বছরের পর বছর ধরে চলছে, কোনো দুর্ঘটনা হয়নি। এখন হঠাৎ ছয়টি বাচ্চা কেন মারা গেল? সুতরাং কারণটা খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি। আমি যদি আমার পদের জায়গা থেকে কোনো কিছু সুনির্দিষ্ট করে দিই, তাহলেও তদন্তটা ব্যাহত হতে পারে।’

আরও পড়ুন

রাজধানীর আদ্–দ্বীন হাসপাতালে ছয় নবজাতকের মৃত্যু, তদন্ত চলছে

শোকাহত এক স্বজন
ছবি: প্রথম আলো

আগামীকাল শনিবার তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হবে জানিয়ে অধ্যাপক জাহিদ রায়হান বলেন, যে তদন্ত হবে, তা একদম নির্মোহ তদন্ত।

হাসপাতালে ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলায় অবহেলার কারণে নবজাতকদের মৃত্যুর অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামি করা হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।

গত বুধবার রাতে রাজধানীর রমনা থানায় হাবিবুর রহমান নামের এক নবজাতকের বাবা অভিযোগ করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সেটি মামলা হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজধানী থেকে আরও পড়ুন