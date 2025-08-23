বিমানবন্দর স্টেশনের কাছে ট্রেন লাইনচ্যুত, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর চলাচল শুরু

বিমানবন্দর স্টেশনের কাছে ট্রেন লাইনচ্যুত, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর চলাচল শুরু
ঢাকার বিমানবন্দর স্টেশন এলাকার কাছে আজ শনিবার সকালে যাত্রীবাহী একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর ঢাকামুখী ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
আজ সকাল ৮টা ১৭ মিনিটে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। পরে বেলা ১টা ৫০ মিনিটের দিকে লাইনটি দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
ঢাকা রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন প্রথম আলোকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঢাকামুখী যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনটি সকালে বিমানবন্দর স্টেশন এলাকার কাছে এপিবিএন কার্যালয়ের বিপরীতে লাইনচ্যুত হয়। এতে একটি লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আরেকটি লাইন সচল ছিল। বেলা ১টা ৫০ মিনিটের দিকে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, রাতে জামালপুরের তারাকান্দি স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনটির গন্তব্য ছিল ঢাকার কমলাপুর স্টেশন।