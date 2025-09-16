আসন্ন নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নির্দেশ ডিএমপি কমিশনারের

আসন্ন নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নির্দেশ ডিএমপি কমিশনারের
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী । তিনি বলেন, পুলিশকে অতীতের নির্বাচনী কালিমা থেকে বের হয়ে আসন্ন নির্বাচনে নিরপেক্ষতার সর্বোচ্চ মাত্রা প্রদর্শন করতে হবে। কোনো দল, আদর্শ বা ব্যক্তির প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করা যাবে না।
সোমবার রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটরিয়ামে আয়োজিত ডিএমপির মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ডিএমপি কমিশনার এ কথাগুলো বলেন।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব।
শেখ সাজ্জাত আলী আরও বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ যেকোনো সংগঠনের অপতৎপরতা রোধে সজাগ থাকতে হবে এবং আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে বলেও নির্দেশনা দেন তিনি। পাশাপাশি কর্মকর্তাদের মানবিক গুণাবলি অর্জনের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন ডিএমপি কমিশনার।
সভায় ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন) মো. সরওয়ার বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে ডিএমপির আধুনিকায়নের কাজ চলছে। এর অংশ হিসেবে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ভিডিও প্রসিকিউশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম বলেন, রাজধানীতে ছিনতাই প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ছিনতাইয়ের স্পট চিহ্নিত করে টহল কার্যক্রম জোরদারের নির্দেশ দেন তিনি। একই সঙ্গে নিষিদ্ধ সংগঠনের সহায়তাকারী ও অর্থায়নকারীদেরও আইনের আওতায় আনার ওপর জোর দেন এই পুলিশ কর্মকর্তা।
সভায় অপরাধ পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন ডিএমপির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মো. ফারুক হোসেন। তিনি আগস্ট মাসে সংঘটিত ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি, খুন, অপমৃত্যু, সড়ক দুর্ঘটনা, নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, মাদকদ্রব্য, অস্ত্র উদ্ধারসহ বিভিন্ন মামলার তথ্য তুলে ধরেন।
সভায় আগস্ট মাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও উত্তম কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন বিভাগে ডিএমপির কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করেন ডিএমপি কমিশনার।
এ সময় ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সিটিটিসি) মো. মাসুদ করিম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস) হাসান মো. শওকত আলী, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. জিল্লুর রহমানসহ সব যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, উপপুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার, সহকারী পুলিশ কমিশনার ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা (ওসি) উপস্থিত ছিলেন।