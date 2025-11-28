রাজধানী

ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণসহ ৫ দাবি

আড়াই ঘণ্টা পর শাহবাগ মোড় ছাড়লেন আন্দোলনকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণসহ পাঁচ দাবিতে আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভছবি: দীপু মালাকার

আড়াই ঘণ্টা অবরোধ করে রাখার রাজধানীর ব্যস্ততম শাহবাগ মোড় ছেড়ে গেছেন ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনকারীরা। আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে থেকে অবরোধ শুরু করেন তাঁরা। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে আন্দোলনকারীরা সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল শুরু হয়।

এর আগে বেলা তিনটায় পূর্বঘোষিত ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে শুরু হয়। পরে বিকেল চারটার দিকে মিছিল নিয়ে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা।

সেতু নির্মাণ ছাড়াও আন্দোলনকারীদের দাবির মধ্যে রয়েছে ভোলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন, গ্যাসভিত্তিক শিল্পায়ন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং নদীভাঙন রোধে স্থায়ী টেকসই বেড়িবাঁধ ও মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ।

আন্দোলনের সমন্বয়কারী মেহেরাব হোসেন অপি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা ভোলায় গিয়ে আগামীকাল থেকে ভোলা লকডাউন কর্মসূচি পালন করব। এর আওতায় ভোলা থেকে গ্যাস, বিদ্যুৎ, কৃষিপণ্য এবং মৎস্য সরবরাহ হবে না। আমরা বিষয়টি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে চাই। আমাদের আন্দোলন চলমান থাকবে।’

আন্দোলনের আরেক সমন্বয়কারী মীর মোশাররফ প্রথম আলোকে বলেন, ‘ডিসি মাসুদ স্যার (ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা জোনের উপকমিশনার) আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আগামী রোববার সড়ক উপদেষ্টার (সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান) সঙ্গে বৈঠক হবে। সেখানে আমাদের দাবিগুলো পর্যালোচনা করা হবে।’

এই কর্মসূচি সামনে রেখে দুপুরের পর থেকেই শাহবাগে জড়ো হতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। এরপর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ছোট ছোট মিছিল আসতে দেখা যায়।

