বাধা মোকাবিলা করেই সাংবাদিকদের সামনে এগোতে হবে: করতোয়া সম্পাদক মোজাম্মেল হক

বাধা মোকাবিলা করেই সাংবাদিকদের সামনে এগোতে হবে: করতোয়া সম্পাদক মোজাম্মেল হক
সাংবাদিকদের সামনে অনেক বাধাবিপত্তি আসবে। তাঁরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবেন। তবে এসব বাধাবিপত্তি মোকাবিলা করেই সাংবাদিকদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ভালো সাংবাদিকতা করতে হবে। তবেই দেশ এগিয়ে যাবে।
আজ শনিবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে গণমাধ্যম সম্মিলনে এ কথা বলেন বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক করতোয়া পত্রিকার সম্পাদক মোজাম্মেল হক।
মোজাম্মেল হক বলেন, তিনি তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, বিভিন্ন সময়ে সরকার পরিবর্তন হলেও সময়ে সময়ে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধার মুখোমুখি হয়েছে। তিনি বলেন, ‘অনেক সরকার চলে গেছে, অনেক সরকার আসছে। অনেক বাধাবিপত্তি আমরা পেয়েছি। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। এটা হবেই। আমরা এখান থেকে বের হতে পারব না।’
মতপ্রকাশ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর সংগঠিত হামলার প্রতিবাদ এবং স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও সাহসী সাংবাদিকতার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান জানাতে আজ সকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে এ গণমাধ্যম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।
সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজ পেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) ও সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ যৌথভাবে এ সম্মিলনের আয়োজন করে।
বর্তমানে স্বাধীন সাংবাদিকতা আরও বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে বলে মনে করেন মোজাম্মেল হক। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।
সাংবাদিকেরা ঐক্যের কথা বললেও বাস্তবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন না উল্লেখ করে মোজাম্মেল হক বলেন, ‘ঐক্য আমরা বলি, কিন্তু ঐক্য হতে পারি না। এটা আমাদের খুব সমস্যা। আমাদের মতভেদ থাকে, আমরা রাজনৈতিক বিভিন্ন মতভেদ নিয়ে চলি, কিন্তু আমরা ঐক্য হতে পারি না।’
আগামী দিনে বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য ঐক্যের খুব প্রয়োজন বলে মনে করেন মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, ‘মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিক—সবাই যদি ঐক্যবদ্ধভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাই, তাহলে সংবাদপত্রের ভূমিকা, সাংবাদিকদের উন্নয়ন এবং সংবাদপত্রের উন্নয়ন সম্ভব।’
মোজাম্মেল হক আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, বর্তমানে দেশের সংবাদপত্র, সাংবাদিকদের সংগঠন ও সংবাদপত্রমালিকদের মধ্যে অনেক বেশি বিভক্তি রয়েছে। গ্রামেগঞ্জে অনেক প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক রয়েছেন। কিন্তু যোগ্য সাংবাদিক তৈরি হচ্ছে না। সাংবাদিকদের যোগ্যতা কমে যাওয়ায় বিভ্রান্তিমূলক সংবাদের প্রচারও অনেক বেড়েছে।
মোজাম্মেল হক এ পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানান।