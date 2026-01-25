হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর এলাকায় নীরব জোন বাস্তবায়নে অভিযান, ৯৪ মামলা

হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর এলাকায় নীরব জোন বাস্তবায়নে অভিযান, ৯৪ মামলা
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও এর আশপাশের এলাকায় ‘নীরব জোন’ বাস্তবায়নে আজ রোববার অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযান চলাকালে ৯৪টি মামলা করা হয়েছে।
বিমানবন্দর এলাকায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা আইন অমান্যকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে পাঁচটি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক উত্তরা বিভাগ এসব অভিযান চালায়।
ডিএমপি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আইন অমান্যকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর, বিআরটিএ, সিভিল এভিয়েশন, সিটি করপোরেশন এবং ডিএমপির বিশেষ/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটেরা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসব অভিযানে ৫৮টি মামলা করা হয় এবং জরিমানা আদায় করা হয় ২০ হাজার ২০০ টাকা। অপর দিকে ডিএমপির ট্রাফিক উত্তরা বিভাগ অভিযান পরিচালনা করে মোট ৩৬টি মামলা এবং ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় নীরব জোন বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।