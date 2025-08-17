১৩ বছর আগে চিকিৎসক নিতাই হত্যার দায়ে ৫ জনের মৃত্যুদণ্ড

১৩ বছর আগে চিকিৎসক নিতাই হত্যার দায়ে ৫ জনের মৃত্যুদণ্ড
রাজধানীর মহাখালীতে ১৩ বছর আগে চিকিৎসক নারায়ণ চন্দ্র দত্ত নিতাইকে হত্যার দায়ে পাঁচ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আরও চার আসামিকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে একজনকে।
ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০–এর বিচারক রেজাউল করিম আজ রোববার এ রায় ঘোষণা করেন। এ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মোয়াজ্জেম হোসেন প্রথম আলোকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পাঁচ আসামি হলেন কামরুল হাসান, মাসুম মিন্টু, সাইদ ব্যাপারী, বকুল মিয়া ও সাইদ মিজি। আমৃত্যু কারাদণ্ড পাওয়া চার আসামি হলেন আবুল কালাম, সাইদুল, ফয়সাল ও পেদা মাসুম। আর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে আসামি রফিকুল ইসলামের। রায় ঘোষণার পর ১০ আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মামলার নথিপত্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০১২ সালের ২৩ আগস্ট রাজধানীর মহাখালীর নিজ বাসায় খুন হন চিকিৎসক নারায়ণ চন্দ্র। এ ঘটনায় করা হত্যা মামলায় ২০১৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ১০ আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ।
অভিযোগপত্রের তথ্য অনুযায়ী, বাসায় চুরি করার সময় বাধা দেওয়ায় খুন হন চিকিৎসক নিতাই। এ হত্যা মামলায় ১০ আসামি আদালতে জবানবন্দি দেন।
পুলিশের দেওয়া অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে ২০১৩ সালের ২২ জুলাই ১০ আসামির বিচার শুরু হয়। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে ২৯ সাক্ষীকে হাজির করা হয়।