বাড্ডায় ভবন থেকে পড়ে ব্যাংক কর্মকর্তার মৃত্যু

বাড্ডায় ভবন থেকে পড়ে ব্যাংক কর্মকর্তার মৃত্যু
রাজধানীর বাড্ডা এলাকার একটি আটতলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে সুবীর বিশ্বাস (৩০) নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তা মারা গেছেন। তিনি জনতা ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ শাখার ক্যাশ অফিসার ছিলেন। শুক্রবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।
বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরাফাত হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, বিকেলে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ‘৯৯৯’–এ খবর পেয়ে ওই বাসার সামনে থেকে সুবীর বিশ্বাসের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ রাত নয়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, সুবীর ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেছেন। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেলে সুবীরের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানায় পুলিশ।
রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে সুবীরের মামাতো ভাই নির্মল বাড়ৈ প্রথম আলোকে বলেন, সুবীর জনতা ব্যাংকের সিদ্ধিরগঞ্জ শাখার (সোনা মিয়া মার্কেট) ক্যাশ অফিসার ছিলেন এবং ওই এলাকায় একা থাকতেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।
নির্মল আরও জানান, গত ১৭ জানুয়ারি সুবীর তাঁর মামাতো বোন নিপা বাড়ৈইর একতা সোসাইটির বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ওই ভবনের আটতলার ছাদে ওঠেন। একপর্যায়ে সেখান থেকে তিনি লাফিয়ে পড়েন। নির্মল বলেন, সুবীর কেন লাফ দিয়েছেন, তা তিনি জানেন না।
সুবীরের গ্রামের বাড়ি মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার বাউনগাতী গ্রামে। তাঁর বাবা সচিন বিশ্বাস। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি বড় ছিলেন।