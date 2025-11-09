ডেঙ্গুতে এক দিনে সর্বোচ্চ সংক্রমণ, মৃত্যু ৬ জনের
দেশে ডেঙ্গু নিয়ে এক দিনে সর্বোচ্চ ১ হাজার ১৯৫ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল শনিবার সকাল আটটা থেকে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত) দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হন তাঁরা। এর আগে গত রোববার (২ নভেম্বর) ডেঙ্গু নিয়ে ১ হাজার ১৬২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।
আজ রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এ সময় এডিস মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে ৭৮ হাজার ৫৪৩ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৮৯৩ জন।
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু নিয়ে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছেন। এ সংখ্যা ৩৩৫। এ সময় দুই সিটির বাইরে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ২৭৮ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। আর ডেঙ্গু নিয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ রোগী ভর্তি হয়েছেন বরিশাল বিভাগে—১৫৫ জন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৩১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। নভেম্বরের প্রথম ৯ দিনে ডেঙ্গুতে ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত মাসে মারা গেছেন ৮০ জন, যা চলতি বছর এখন পর্যন্ত কোনো এক মাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ মৃত্যু। গত মাসে ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ২২ হাজার ৫২০ জন দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে ডেঙ্গুতে ৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ১৫ হাজার ৮৬৬ জন।