এসএসসি পরীক্ষা ঘিরে যান চলাচলে ডিএমপির বিশেষ নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
২১ এপ্রিল শুরু হচ্ছে ২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। রাজধানীর ১২৭টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিত করতে এবং রাজধানীর সার্বিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

আজ শনিবার ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। রাজধানীবাসী ও যানবাহন চালকদের এ নির্দেশনা মেনে চলতে বলা হয়েছে।

ডিএমপির নির্দেশনায় পরীক্ষার্থীদের যথেষ্ট সময় নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা হতে বলা হয়েছে। আরও বলা হয়, যেসব পরীক্ষার্থী ব্যক্তিগত যানবাহনে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসবে, তারা পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে নামার পরিবর্তে কম ব্যস্ত নিকটবর্তী স্থানে নেমে হেঁটে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসবে। পরীক্ষা শেষে ফেরার সময়ও কেন্দ্র থেকে হেঁটে গিয়ে নিকটবর্তী কম ব্যস্ত কোনো স্থান থেকে গাড়িতে উঠবে।

কোনোভাবেই যানবাহন পরীক্ষাকেন্দ্রের নিকটবর্তী সড়কে পার্ক করে রাখা যাবে না নির্দেশনায় বলা হয়েছে। পার্ক করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিভাবকদের পরীক্ষাকেন্দ্রের আশপাশের সড়কে অবস্থান না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে ডিএমপি।

পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে আসা যাওয়ার সুবিধার্থে পরীক্ষা শুরুর আড়াই ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থী ছাড়া অন্য যাত্রীদের জরুরি প্রয়োজন ছাড়া পরীক্ষাকেন্দ্র–সংলগ্ন সড়ক যথাসম্ভব পরিহার করতে বলা হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে পরীক্ষার্থী ছাড়া অন্যদের অবস্থান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ডিএমপির নির্দেশনায় বলা হয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রের আশপাশে পরীক্ষার্থী ছাড়া অন্যদের অবস্থান করা নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

