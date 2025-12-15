রাজধানী

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবিতে শাহবাগ মোড়ে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শাহবাগ মোড়ে আন্দোলনকারীরাছবি: সংগৃহীত

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি। আজ সোমবার বেলা পৌনে একটার দিকে রাস্তায় অবস্থান নেন তারা। এতে সেখানে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থতা এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি তোলা হয়েছে।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন হলো জাতীয় ছাত্রশক্তি।

