খেলাফত মজলিসের সম্ভাব্য ২৫৬ প্রার্থীর নাম ঘোষণা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে খেলাফত মজলিস। এরই অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে সারা দেশে ২৫৬ জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে দলটি। এসব প্রার্থীকে নিয়ে নির্বাচনী প্রস্তুতি বিষয়ে মতবিনিময় করেছে তারা।
আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলটির আমির মাওলানা আবদুল বাছিত আজাদ।
সভা শেষে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মতবিনিময় সভার বিষয়ে জানাতে একটি প্রেস ব্রিফিং করা হয়। সেখানে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য এখনো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নিশ্চিত হয়নি বলে দাবি করেন খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের।
খেলাফত মজলিসের মহাসচিব বলেন, প্রশাসনিক সক্ষমতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে যে প্রশ্ন রয়েছে, তার কোনো সমাধান এখনো হয়নি। দেশের স্থিতিশীলতা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি। বিশেষ করে নির্বাচনের আগে সংস্কারের যে দাবি ছিল, তার কিছুই হয়নি। জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন নিয়েও একধরনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। দেশ-জাতির স্বার্থে অবিলম্বে এ অনিশ্চয়তা দূর করা জরুরি।
আহমদ আবদুল কাদের বলেন, দ্রুত জুলাই সনদ ঘোষণা করে এর আইনি ভিত্তি দিতে হবে। এই সনদের ভিত্তিতেই জাতীয় নির্বাচন হতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে জুলাই সনদ ঘোষণার আগেই নির্বাচনী রোডম্যাপ (পথনকশা) ঘোষণা করা হয়েছে। এতে জনগণের মধ্যে একদিকে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার নিয়ে যেমন সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে যথাসময়ে সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।
ব্রিফিংয়ের শুরুতে গাজাগামী ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’র নৌবহরে ইসরায়েলি হামলা ও কয়েক শ মানবাধিকারকর্মীকে অপহরণের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান খেলাফত মজলিসের মহাসচিব। তিনি আটক মানবাধিকারকর্মীদের মুক্তির পাশাপাশি অবিলম্বে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা বন্ধ ও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বসম্প্রদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।
এ সময় জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান এবং এর ভিত্তিতে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণাসহ ছয় দফা দাবিতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে খেলাফত মজলিস। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ৫ থেকে ৯ অক্টোবর গণসংযোগ, ১০ অক্টোবর ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরে গণমিছিল এবং ১২ অক্টোবর সারা দেশে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান।
এ ছাড়া ১৫-৩০ অক্টোবর সারা দেশে সংসদীয় আসনভিত্তিক পক্ষকালব্যাপী গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করবে বলে জানিয়েছে দলটি।
প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন, মাওলানা আহমদ আলী কাসেমী, অধ্যাপক সিরাজুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ; যুগ্ম মহাসচিব জাহাঙ্গীর হোসাইন, মুহাম্মদ মুনতাসির আলী, এ বি এম সিরাজুল মামুন, মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সল, অধ্যাপক আবদুল জলিল, এ এ তাওসিফ।
আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান, অধ্যাপক কাজী মিনহাজুল আলম, মাওলানা শামসুজ্জামান চৌধুরী, মাওলানা এ এস এম খুরশিদ আলম, মাওলানা শেখ মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, অধ্যাপক এ কে এম মাহবুব আলম, অর্থ সম্পাদক আবু সালেহীন, শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক আমিনুর রহমান ফিরোজ প্রমুখ।