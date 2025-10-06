রাজধানী

লালবাগে রাস্তা দখল ও মিটফোর্ডে চুরির ঘটনায় সাতজনের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর লালবাগ এলাকায় রাস্তা দখল করে দোকান বসানোর ঘটনায় ছয়জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ঢাকা, ৬ অক্টোবরছবি: ডিএমপির সৌজন্যে

রাজধানীর লালবাগ এলাকায় রাস্তা দখল করে দোকান বসানো এবং মিটফোর্ড হাসপাতালে চুরির ঘটনায় সাতজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার লালবাগ বিভাগের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান আসামিদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর ৯২ ধারায় প্রত্যেককে পাঁচ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। লালবাগ থানা সূত্রে জানা যায়, লালবাগ এলাকায় রাস্তার ওপর দীর্ঘদিন ধরে সবজি, মাছ ও মুরগির দোকান বসিয়ে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করার অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের একাধিকবার নির্দেশনা ও জরিমানা সত্ত্বেও তাঁরা বারবার একই স্থানে দোকান বসিয়ে আসছিলেন।

অন্যদিকে একই আদালতে কোতোয়ালি থানা–পুলিশের করা পৃথক মামলায় মিটফোর্ড হাসপাতালে এক নারী রোগীর ব্যাগ থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা চুরির অভিযোগে এক নারীকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কোতোয়ালি থানা সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে চুরির ঘটনাটি ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে অভিযুক্ত নারীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করলে বিচারক তাঁকে সাজা দেন।

