লালবাগে বাসার নিচ থেকে রক্তাক্ত কলেজছাত্রকে উদ্ধার, পরে মৃত্যু
পুরান ঢাকার লালবাগে একটি বাড়ির নিচ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় সোলেমান শাহাদত (২০) নামে এক কলেজছাত্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, বাসার ছাদ থেকে শাহাদত নিচে পড়ে গেছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সোলেমান মারা যান। তাঁর বাবা নাজমি শাহদাত নিরাপত্তাকর্মী। সোলেমান লালবাগের স্থানীয় একটি কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি ধানমন্ডির একটি রেস্তোরাঁয় খণ্ডকালীন চাকরি করতেন।
লালবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হোসেন বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গতকাল রাতে সোলেমান রেস্তোরাঁর কাজ শেষে তাঁর বন্ধু সিয়ামের বাসায় যান। তাঁরা দুজন বাড়ির তৃতীয় তলার ছাদে বসে ছিলেন। একপর্যায়ে সোলেমান ছাদের রেলিং থেকে দুই ভবনের মাঝের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে যান। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে গতকাল রাত পৌনে ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সোলেমানকে মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিশ কর্মকর্তা নাজমুল আরও বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে সিয়াম পুলিশকে বলেছেন, ছাদের রেলিংয়ের উচ্চতা কম ছিল। সোলেমান রেলিংয়ে বসে কথা বলছিলেন। অসাবধানতাবশত হঠাৎ সেখান থেকে সোলেমান নিচে পড়ে গেছেন।
সোলেমানের মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তা তদন্ত শেষে ও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর বলা যাবে বলছে পুলিশ। সোলেমানের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।