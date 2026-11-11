রাজধানীর তিন পেট্রলপাম্পে জ্বালানি তেল কম দেওয়ার প্রমাণ

রাজধানীর তিন পেট্রলপাম্পে জ্বালানি তেল কম দেওয়ার প্রমাণ
রাজধানীর তিনটি ফিলিং স্টেশনে অভিযান চালিয়ে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম জ্বালানি তেল সরবরাহের প্রমাণ পেয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। এসব স্টেশনের মোট ১১টি ডিসপেন্সিং ইউনিট যাচাই করে এ অনিয়ম ধরা পড়ে।
আজ বুধবার ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে বিএসটিআই। অভিযানে মালিবাগ, টিকাটুলী ও খিলগাঁওয়ের তিনটি ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল পরিমাপে কারচুপির প্রমাণ পাওয়া যায় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে সংস্থাটি।
বিএসটিআইয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মালিবাগের চৌধুরীপাড়ায় মালিবাগ অটো সার্ভিসের তিনটি ডিসপেন্সিং ইউনিট যাচাই করে একটি ডিজেল ইউনিটে তেল কম দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। টিকাটুলীর এই হাই অ্যান্ড কোম্পানির তিনটি ইউনিট যাচাই করে একটি অকটেন ইউনিটে এবং খিলগাঁওয়ের কিকো পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এলপিজি ফিলিং স্টেশনের পাঁচটি ইউনিট যাচাই করে দুটি অকটেন ইউনিটে তেল কম পাওয়া যায়।
বিএসটিআইয়ের উপপরিচালক (মেট্রোলজি) মো. লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এতে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক (মেট্রোলজি) মোহাম্মদ লিয়াকত হোসেন ও পরীক্ষক (রসায়ন, মেট্রোলজি) মিলন হোসেন অংশ নেন।
বিএসটিআই জানিয়েছে, জ্বালানি তেল পরিমাপে কারচুপি ও ভোক্তাস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে ফিলিং স্টেশনগুলোতে নজরদারি ও তদারকি অব্যাহত থাকবে। ভোক্তারা যাতে সঠিক পরিমাপে জ্বালানি তেল পান, সে জন্য নিয়মিত পরিমাপযন্ত্র যাচাই করা হচ্ছে।