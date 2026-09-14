রাজধানীতে পৃথক স্থান থেকে এক নারীসহ পাঁচ লাশ উদ্ধার
রাজধানীর পৃথক স্থান থেকে আজ সোমবার এক নারীসহ পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের কারও পরিচয় পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য লাশগুলো ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।
সকালে যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া ইউটার্ন এলাকায় আরাফ কার ওয়াশের পাশের সড়ক থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির (৪৫) লাশ উদ্ধার করা হয়। যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আসাদুজ্জামান জুয়েল বলেন, স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি এলাকায় ঘোরাঘুরি করতেন। তিনি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থ অবস্থায় সেখানে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে সকালে লাশটি উদ্ধার করে বেলা সোয়া ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।
একই দিন মতিঝিলের নটর ডেম কলেজের বিপরীত পাশের সড়ক থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তিকে (৫০) অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। নাসির নামের একটি ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি তাঁকে সকালে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশে অসুস্থ অবস্থায় এক নারীকে (৩০) পড়ে থাকতে দেখে হাসপাতালের কর্মীরা সকালে উদ্ধার করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা সোয়া ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ড মাস্টার আইয়ব আলী।
এ ছাড়া শাহবাগ থানার আওতাধীন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের মোড়ের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির (৩০) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শাহবাগ থানার এসআই বিজয় মণ্ডল লাশটি উদ্ধার করেন। পরে বিকেলে লাশটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, ওই ব্যক্তিও ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন।
এদিকে কামরাঙ্গীরচর থানার জাউলাহাটি এলাকা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধের (৬৫) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। থানার এসআই প্রাণেশ্বর দাস বলেন, স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে সকালে লাশটি উদ্ধার করা হয়। ওই ব্যক্তি এলাকায় ঘোরাঘুরি করতেন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে চিনতেন, তবে তাঁর পরিচয় জানতেন না। তিনিও ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন বলে জানান তিনি।