আগারগাঁওয়ে একই পরিবারের ছয়জন দগ্ধ

আগারগাঁওয়ে একই পরিবারের ছয়জন দগ্ধ
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে একটি বাসায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে নারী ও শিশুসহ একই পরিবারের ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। আজ শনিবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে আগারগাঁও পাকা মার্কেট এলাকার একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে। গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে এ আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন মো. জলিল মিয়া (৫০), তাঁর স্ত্রী আরনেজা বেগম (৪০), ছেলে আসিফ মিয়া (১৯), সাকিব মিয়া (১৬), মেয়ে মনিরা (১৭) ও নাতনি ইভা (৬)। তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরাতন বার্ন ইউনিটে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের গ্রামের বাড়ি শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায়।
হাসপাতালে নিয়ে আসা দগ্ধ জলিল মিয়ার মেয়ের জামাই মো. আফরান মিয়া বলেন, তাঁদের বাসা টিনশেডের। ভোর সাড়ে চারটার দিকে গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ হয়। এ সময় পরিবারের ছয়জন দগ্ধ হন। তাঁরা সবাই ঘুমিয়েছিলেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, দগ্ধ ব্যক্তিরা বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন।