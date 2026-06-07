রাজধানী

মগবাজারে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়া পথচারীকে চাপা দিল বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

রাজধানীর মগবাজারের ওয়্যারলেস গেট এলাকায় এক পথচারীকে একটি মোটরসাইকেল ধাক্কা দিলে তিনি ছিটকে রাস্তায় পড়েন। পরে আজমেরী গ্লোরী পরিবহনের একটি বাস ওই পথচারীকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। আজ রোববার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ বলছে, মোটরসাইকেলের চালক জাহিদকে আটক করা হয়েছে। নিহত পথচারীর নাম–পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তির মরদেহ সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

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