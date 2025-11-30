খিলগাঁও ফ্লাইওভারে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সাংবাদিক নিহত

খিলগাঁও ফ্লাইওভারে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সাংবাদিক নিহত
রাজধানীর খিলগাঁও ফ্লাইওভারে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ভোরের পাতা পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিক জহির ভূঁইয়া (৫৩) মারা গেছেন। আজ রোববার বিকেল পৌনে চারটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিকেল পৌনে পাঁচটায় চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
জহির ভূঁইয়ার বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার চাপিতলা গ্রামে। তিনি সবুজবাগ থানার বাসাবো ১৭ নম্বর গলিতে পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিহত জহির ভূঁইয়ার ছেলে রাকিব উদ্দিন ভূঁইয়ার সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে বিকেল পৌনে পাঁচটায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
তামিম জানান, তাঁর বাবা ভোরের পাতা পত্রিকায় জেষ্ঠ্য ক্রীড়া প্রতিবেদক। বিকেলে অফিস থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাসায় ফেরার পথে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের ঢালে আইল্যান্ডে মোটরসাইকেল ধাক্কা খেলে তাঁর বাবা গুরুতর আহত হন। পথচারীরা তাঁর বাবাকে উদ্ধার করেন এবং সঙ্গে থাকা আইডি কার্ডে লেখা ফোন নম্বরে কল করে দুর্ঘটনার খবর দেন। পরে সেখান থেকে তাঁরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, জহির উদ্দিনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।