ঢাকা: বিশ্বের ২য় বৃহত্তম, ২০৫০-এ ১ নম্বরে

ঢাকা: বিশ্বের ২য় বৃহত্তম, ২০৫০-এ ১ নম্বরে
জাতিসংঘের ‘ওয়ার্ল্ড আরবানাইজেশন প্রসপেক্টস ২০২৫’ অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগর (৩.৬৬ কোটি মানুষ)। ২০৫০ সালে এটি বিশ্বের জনবহুলতম শহর হবে (৫.২১ কোটি)। অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, ঢাকার আকার বাড়লেও মান বাড়েনি; বরং দুর্বল অর্থনৈতিক ভূগোলের বিস্তার ঘটেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, নিম্নমানের পরিষেবা, দূষণ ও বস্তির বিস্তারের কারণে শহরটি বাসযোগ্যতার বৈশ্বিক তালিকায় ১৭১ নম্বরে। জামালপুর থেকে আসা গৃহকর্মী বা খুলনার গৃহকর্তার মতো মানুষ অর্থনৈতিক টানেই ঢাকায় আসছে।