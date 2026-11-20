ঢাকার রাস্তায় নতুন ই-রিকশা, ভাড়ায় নৈরাজ্য
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রাজধানীতে যেসব নতুন ই-রিকশা নেমেছে, তার মালিক–বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, একটি নতুন ই-রিকশা নামাতে খরচ পড়ছে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা। ই-রিকশা চালাতে মালিককে প্রতিদিন ৮০০ থেকে এক হাজার টাকা জমা দিতে হচ্ছে চালকদের। জমার টাকা তুলতে যাত্রীদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো ভাড়া নিচ্ছেন তাঁরা। ই-রিকশার ভাড়া ও দৈনিক জমা নির্ধারণে সরকারি কোনো নির্দেশনা নেই। তাই নতুন এই যান চালুর শুরুতেই সিএনজিচালিত অটোরিকশার মতো ভাড়া নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।