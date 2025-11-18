রাজধানী

ধানমন্ডি ৩২ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে খননযন্ত্র

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের প্রবেশমুখে পুলিশ ও বিজিবির সতর্ক অবস্থান। আজ মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি ভাঙতে আনা এক্সকাভেটর বা খননযন্ত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে বাড়িটির নিরাপত্তায় সেনা, পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা মোতায়েন রয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে গিয়ে এই চিত্র দেখা গেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়ের দিন গতকাল সোমবার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবুরের বাড়ি ভাঙতে গিয়েছিলেন একদল বিক্ষোভকারী। বিক্ষোভকারীরা ৩২ নম্বরে দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজধানী থেকে আরও পড়ুন