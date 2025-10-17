শিয়ালবাড়িতে আগুন লাগার ৩ দিন পরও গুদাম থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়া

শিয়ালবাড়িতে আগুন লাগার ৩ দিন পরও গুদাম থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়া
মিরপুরের শিয়ালবাড়ির রাসায়নিকের গুদাম থেকে দুর্ঘটনার প্রায় ৭২ ঘণ্টা পরও বিষাক্ত ধোঁয়া বের হচ্ছে। আজ শুক্রবার বেলা সোয়া ১১টার দিকেও ওই গুদাম থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা গেছে। তবে ধোঁয়ার পরিমাণ আগের চাইতে কমে গেছে।
গত মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুরের আলম ট্রেডার্স নামের রাসায়নিকের গুদামে আগুন লাগে। ওই আগুন বিপরীত পাশের চারতলা ভবনে থাকা একাধিক কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে ১৬ জন নিহত হয়েছেন।
আজ সকালে গিয়ে দেখা যায়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা রাসায়নিকের গুদামে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। গুদামে পানি ছিটিয়ে রাসায়নিক গলিয়ে বাইরে বের করে আনা হচ্ছে। পানিমিশ্রিত রাসায়নিক সড়ক দিয়ে নালায় নামছে। আর গুদামের ভেতর থেকে ফটক ও ছাউনি দিয়ে সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে। তবে ধোঁয়ার পরিমাণ গত দুদিনের চাইতে কমে গেছে। রাসায়নিকের ঝাঁজালো গ্যাসের তীব্রতাও অনেকটাই কমে গেছে।
আজ সকালেও দুর্ঘটনাস্থলে উৎসুক জনতার ভিড় দেখা গেছে। যাতায়াতের পথে অনেকেই কিছুক্ষণ থামছেন, দাঁড়িয়ে ঘটনাস্থলের দিকে তাকাচ্ছেন। শিয়ালবাড়ি শিল্প এলাকার দুর্ঘটনাস্থল ৩ নম্বর সড়ক ছাড়াও দুই পাশের ২ ও ৪ নম্বর সড়কের শিল্পকারখানা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।
শিয়ালবাড়ি শিল্প এলাকার ৪ নম্বর সড়ক দিয়ে গুদামের ঠিক পেছনে থাকা একটি বহুতল ভবনের পাঁচতলায় গিয়ে দেখা যায়, বিস্ফোরণে গুদামের টিনের ছাউনি লন্ডভন্ড হয়ে আছে। ভেতরে আগুনে পোড়া রাসায়নিকের স্তূপ। রাসায়নিকগুলো বস্তায় ও টিনের ড্রামে রয়েছে। গুদামের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলার নিচের অংশ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।
ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, তারা গুদামের ভেতরের রাসায়নিক পানি দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে বের করে আনছেন। আর নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর ভেতরে গিয়ে পরিস্থিতি দেখা আসছেন। আপাতত এভাবেই অভিযান চালানো হচ্ছে।