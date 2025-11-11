বাংলামোটরে এনসিপির কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

বাংলামোটরে এনসিপির কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ
রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে দুটি ককটেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ককটেল অবিস্ফোরিত অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
সরেজমিনে দেখা যায়, ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ঘটনার পরপরই সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আগে থেকেই ওই কার্যালয় এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছিলেন।
তাৎক্ষণিকভাবে কারা বা কোন উদ্দেশ্যে ককটেল নিক্ষেপ করেছে, তা জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।
রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, এনসিপির কার্যালয়ের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে। অবিস্ফোরিত একটি ককটেল ঢাকা মহানগর পুলিশের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল উদ্ধার করেছে। তিনি বলেন, ককটেল নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। তাদেরকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
অবশ্য জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এক বার্তায় জানিয়েছে, রাত ১১টায় বাংলামোটরে এনসিপি কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে। এ সময় পাঁচটি ককটেল মারা হয়, যার মধ্যে একটি বিস্ফোরিত হয়নি। ককটেল মেরে মোটরসাইকেলযোগে পালানোর সময় নিক্ষেপকারী দুজনকে ধাওয়া দিয়ে ধরেন এনসিপির নেতা–কর্মীরা। তাদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। পরে সন্দেহভাজন আরও তিনজনসহ মোট পাঁচজনকে আটক করেছেন এনসিপির নেতা–কর্মীরা। সবাইকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, এনসিপি কার্যালয়ের সামনে ককটেল নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান (২৮) নামের এক যুবককে আটক করে মারধর করা হয়েছে। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।