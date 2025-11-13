ডিএমপি কমিশনারের খণ্ডিত ভিডিও ব্যবহার করে অপপ্রচার, কঠোর ব্যবস্থা নেবে পুলিশ
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর একটি খণ্ডিত ভিডিও ব্যবহার করে কৃত্রিম স্বর সংযোজনের মাধ্যমে মিথ্যা-বিভ্রান্তিকর রিল তৈরি ও প্রচার করছে পরাজিত মহল। এসব হীন অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।
ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমানের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৭১ নামের ফেসবুক পেজ থেকে আবার এ কাজ করা হচ্ছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের ন্যক্কারজনক-বানোয়াট ভিডিও তৈরি ও প্রচারকারীদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে ডিএমপি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি লকডাউনের নামে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণসহ যানবাহনে অগ্নিসংযোগকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ডিএমপি। নগরবাসীর জানমালের নিরাপত্তা রক্ষাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে পুলিশের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জনমনে অহেতুক বিভ্রান্তি তৈরির ঘৃণ্য অপচেষ্টার অংশ হিসেবে কুচক্রী মহল এ ধরনের বিকৃত ভিডিও তৈরি ও প্রচার করছে বলে মনে করে ডিএমপি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেকোনো ধরনের তথ্য, ছবি, অডিও, ভিডিও শেয়ার করার আগে এর সত্যতা যাচাই করার জন্য ডিএমপি নেটিজেনদের আবার অনুরোধ জানিয়েছে।