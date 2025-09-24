বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়–সংলগ্ন এলাকা ও বাহাদুর শাহ পার্কের চারপাশে থাকা অবৈধ দোকানপাট ও অস্থায়ী স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। অবৈধ স্থাপনাগুলো ভেঙে সেগুলো সিটি করপোরেশনের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার বেলা দুইটার দিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে বাহাদুর শাহ পার্ক, শাঁখারীবাজার, লক্ষ্মীবাজার এবং বাংলাবাজার এলাকায় এ উচ্ছেদ চালানো হয়।
এসব অবৈধ দোকানপাট, লেগুনা ও বাসস্ট্যান্ড অপসারণের দাবিতে ১১ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদ সমাবেশ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও পুরান ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। সমাবেশ শেষে পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে তাৎক্ষণিক একটি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে দক্ষিণ সিটি করপোরেশন মঙ্গলবার উচ্ছেদ অভিযান চালায়।
অভিযান চলাকালে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো. রইছ উদদীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক, সহকারী প্রক্টর এবং অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক তাজাম্মুল হক প্রথম আলোকে বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও বাহাদুর শাহ পার্ক–সংলগ্ন এলাকা থেকে অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গত বৃহস্পতিবার চিঠি দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার সিটি করপোরেশন উচ্ছেদ অভিযানের জন্য একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে আসেন।
প্রক্টর তাজাম্মুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ফটকের সামনে প্রায় ১২টি দোকান ছিল। অভিযান চালিয়ে সেগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাহাদুর শাহ পার্কের চারপাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট, নার্সারি ও টংদোকান ছিল, সেগুলোও উচ্ছেদ করেছে।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী কাজী আহাদ প্রথম আলোকে বলেন, অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদের ফলে পার্ক এখন তার আগের রূপে ফিরে পাবে। শুধু শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়েছেন এমন নয়, এলাকাবাসীও এর সুফল পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে গড়ে তোলা দোকানপাটের কারণে চলাচল করতে মানুষজনের কষ্ট হতো, এখন একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে।