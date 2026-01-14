সহপাঠী হত্যার বিচার দাবিতে ফার্মগেটে সড়ক অবরোধ, যানজটে ভোগান্তি

সহপাঠী হত্যার বিচার দাবিতে ফার্মগেটে সড়ক অবরোধ, যানজটে ভোগান্তি
সহপাঠী হত্যার বিচার দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা।
আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করেন। অবরোধের কারণে ফার্মগেট এলাকার বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
অবরোধের কারণে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। যানজটে আটকে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন যাত্রী-চালকেরা।
বেলা ২টা ২০ মিনিটের দিকে পুলিশের তেজগাঁও অঞ্চলের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) ফজলুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করেছেন দুপুরের দিকে। তাঁরা এখনো সড়কে আছেন। তাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।
গত বছরের ডিসেম্বরে তেজগাঁও কলেজের ছাত্রাবাসে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে গুরুতর আহত হন কলেজের উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসান রানা (১৮)। আহত হওয়ার চার দিন পর ১০ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনার বিচার দাবিতে শিক্ষার্থীরা আগেও একাধিকবার সড়কে নেমেছিলেন। আজ আবার নামলেন।