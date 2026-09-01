উদীচীর দেশব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশে সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান
সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান জানিয়ে দেশব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটি জানিয়েছে, রংপুরসহ সারা দেশে হত্যা, ধর্ষণ, সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, সাংস্কৃতিক আয়োজন ও নৌকাবাইচ বন্ধের হুমকি, বাদ্যযন্ত্র ভাঙচুরসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।
উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি শিবাণী ভট্টাচার্য, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সঙ্গীতা ইমাম, সহসাধারণ সম্পাদক প্রদীপ ঘোষ, উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের সাধারণ সম্পাদক কংকন নাগ, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের প্রেসিডিয়াম সদস্য হান্নান চৌধুরী, যুব ইউনিয়নের সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাংগঠনিক সম্পাদক মুরশিকুল ইসলাম শিমুল প্রমুখ। সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সংগঠনবিষয়ক সম্পাদক শেখ আনিসুর রহমান।
সমাবেশে উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সঙ্গীতা ইমাম বলেন, ‘দেশজুড়ে এক অদ্ভুত নৈরাজ্য ও অস্থিরতা চলছে। রংপুরে একই পরিবারের চারজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলেও পুলিশ প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার না করে নানা ধরনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ধোঁয়াশাপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছে। এ হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। তিনি অবিলম্বে রংপুরের চারজনকে হত্যার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।’
উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম বলেন, আবহমান কাল ধরে দেশে যে অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির চর্চা হয়ে আসছে, তা ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে মৌলবাদী গোষ্ঠী। কনসার্ট আয়োজনে বাধা দেওয়া হয়েছে, পুলিশ লাইনসে ঢুকে হামলা ও ভাঙচুর করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে, এমনকি গ্রামবাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য নৌকাবাইচও বন্ধ করার অপচেষ্টা হয়েছে।
এসব কিছুর মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে বলে মন্তব্য করেন মাহমুদ সেলিম। এ দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উদীচী সব চক্রান্ত প্রতিরোধ করবে বলে ঘোষণা দেন তিনি।
সমাবেশে একক সংগীত পরিবেশন করেন উদীচীর শিল্পী শাওন কুমার রায়। একক আবৃত্তি পরিবেশন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি বাচিক শিল্পী বেলায়েত হোসেন এবং মাসরুর এ সাত্তার কল্লোল। ঢাকা ছাড়াও দেশের প্রায় সব জেলায় উদীচীর উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বলে জানিয়েছে উদীচী।