রাজধানী

হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আবার আগুন

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতাছবি: ফায়ার সার্ভিসের সৌজন্যে

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্সে আবারও আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, রাত ১১টা ২৪ মিনিটে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের ৯ নম্বর ফটকের পাশে মালামাল রাখার স্থানে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হতে দেখে। তারা রাত ১১টা ৩৮ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

রাতে যোগাযোগ করা হলে ফায়ার সার্ভিসের গণমাধ্যম শাখার কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম প্রথম আলোকে বলেন, আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।

এর আগে গত বছরের ১৮ অক্টোবর দুপুরে শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১৩টি ফায়ার স্টেশনের ৩৭টি ইউনিট টানা প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

ওই সময় বিমানবন্দরে সব ধরনের ফ্লাইট ওঠানামা বন্ধ রাখা হয়েছিল। আগুন নেভানোর কাজে যুক্ত থাকা ২৫ জন আনসার সদস্যসহ মোট ৩৫ জন আহত হয়েছিলেন।

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