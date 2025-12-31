রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ট্রাকচাপায় বাবা–মেয়েসহ তিনজন নিহত

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ট্রাকচাপায় বাবা–মেয়েসহ তিনজন নিহত
রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের সাতরাস্তা এলাকায় ট্রাকচাপায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় থাকা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এক ব্যক্তি ও তাঁর কিশোরী মেয়ে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর কিশোর ছেলে আহত হয়েছে।
আজ বুধবার রাত তিনটার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানাধীন সাতরাস্তা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ছাড়া একই থানাধীন মহাখালী বাসস্টেশন এলাকায় পৃথক এক সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
ট্রাকচাপায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন রফিকুল ইসলাম (৪৫) ও তাঁর মেয়ে তানজিলা (১২)। এ ঘটনায় আহত হয়েছে তাঁর ছেলে নুর ইসলাম (১৪)।
পুলিশ জানায়, আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক রফিকুল ও তানজিলাকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত নুর ইসলাম চিকিৎসাধীন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, নিহত দুজনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।
নিহত রফিকুল ইসলামের ভাতিজা আবদুর রাকিব বলেন, তাঁদের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার জটিয়াবো গ্রামে। তাঁরা মগবাজার ওয়্যারলেস রেলগেট এলাকায় বসবাস করতেন। রফিকুল ইসলামের দুই সন্তান স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত।
পুলিশ ও পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী, রাত তিনটার দিকে রফিকুল ইসলাম দুই সন্তানকে নিয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে মগবাজার থেকে মহাখালী বাসস্টেশনের উদ্দেশে রওনা হন। পথে তেজগাঁও সাতরাস্তা এলাকায় একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর বাবা ও মেয়ের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর অটোরিকশাচালক পালিয়ে যায়।
এদিকে আজ ভোরে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানাধীন মহাখালী বাসস্টেশন এলাকায় পৃথক এক সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর।
বুধবার ভোর চারটা ২৫ মিনিটে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিশ জানিয়েছে, উভয় ঘটনায় সংশ্লিষ্ট যানবাহন শনাক্ত ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।