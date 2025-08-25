বিচারিক কার্যক্রম চলার সময় অসুস্থ হয়ে আইনজীবীর মৃত্যু

বিচারিক কার্যক্রম চলার সময় অসুস্থ হয়ে আইনজীবীর মৃত্যু
আদালতকক্ষে বিচারিক কার্যক্রম চলার সময় অসুস্থ হয়ে মোহাম্মদ নূরুল আমিন মিয়া নামের সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ সোমবার হাইকোর্টের বর্ধিত ভবনের একটি আদালতকক্ষে (অ্যানেক্স ভবনের কোর্ট নম্বর-২৫) মামলা পরিচালনার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন।
দুপুর ১২টার দিকে মোহাম্মদ নূরুল আমিন মিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিক তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসক জানান, নূরুল আমিন মিয়া স্ট্রোকে মারা গেছেন।
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহফুজুর রহমান এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সহকর্মী আইনজীবীরা নূরুল আমিনকে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
৫৬ বছর বয়সী আইনজীবী নূরুল আমিনের স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ দুপুরের পর হাইকোর্ট ও চেম্বার আদালত বসেননি।
সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে আজ বিকেল পাঁচটায় নূরুল আমিনের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে পটুয়াখালী জেলার গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হবে।