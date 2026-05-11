যানবাহনে নির্ধারিত নিবন্ধন নম্বর প্লেট ব্যবহারের নির্দেশ, আগামী সপ্তাহ থেকে কঠোর ব্যবস্থা
বিআরটিএর সরবরাহ করা নির্ধারিত নিবন্ধন নম্বর প্লেট ব্যবহার না করা যানবাহনের বিরুদ্ধে আগামী সপ্তাহ থেকে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
আজ সোমবার ভারপ্রাপ্ত ডিএমপি কমিশনার মো. সরওয়ার স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সড়কে চলাচলকারী নিবন্ধিত যানবাহনে সরকার–নির্ধারিত রং, নকশা ও আকারের নম্বর প্লেট নির্ধারিত স্থানে লাগানো আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক। কিন্তু অনেক যানবাহনে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সরবরাহ করা নিবন্ধন নম্বর প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে না। অনেকে নম্বর প্লেট নির্ধারিত স্থানে লাগাচ্ছেন না। আবার কেউ কেউ বিআরটিএর নিবন্ধন নম্বর প্লেট ব্যবহার না করে শুধু রং দিয়ে গাড়ির নম্বর লিখে যানবাহন চালাচ্ছেন।
গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অনেক যানবাহনের মালিক নম্বর প্লেটের অর্থ পরিশোধ করলেও বিআরটিএ থেকে নির্ধারিত নিবন্ধন নম্বর প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংগ্রহ করেননি। এ ছাড়া অনেক যানবাহনের উইন্ডশিল্ডে লাগানো আরএফআইডি ট্যাগ অকার্যকর পাওয়া যাচ্ছে। এতে মহানগরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় জটিলতা তৈরি হচ্ছে।
ডিএমপি যানবাহনের মালিক ও চালকদের বিআরটিএর সরবরাহ করা নির্ধারিত নকশা, রং ও আকারের নম্বর প্লেট নির্ধারিত স্থানে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি যানবাহনের উইন্ডশিল্ডে থাকা আরএফআইডি ট্যাগ কার্যকর আছে কি না, তা নিশ্চিত করার অনুরোধও করা হয়েছে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী সপ্তাহ থেকে বিআরটিএর সরবরাহ করা নিবন্ধন নম্বর প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে জরিমানাসহ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছে ডিএমপি।