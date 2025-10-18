সহপাঠীকে ‘ধর্ষণে’ জড়িতদের গ্রেপ্তার দাবিতে বিইউপির শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

সহপাঠীকে ‘ধর্ষণে’ জড়িতদের গ্রেপ্তার দাবিতে বিইউপির শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) এক শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার দাবিতে আজ শনিবার তাঁর সহপাঠীরা বিক্ষোভ করেছেন। তাঁরা কিছু সময়ের জন্য মিরপুর–১০ নম্বরে সড়কও অবরোধ করেন।
আজ বিকেলে শিক্ষার্থীরা প্রথমে মিরপুর–১২ নম্বরে বিক্ষোভ করেন। পরে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তাঁরা মিছিল নিয়ে মিরপুর–১০ নম্বরে সড়ক অবরোধ করেন।
গত বুধবার রাজধানীর অদূরে সাভারের বিরুলিয়াতে ওই শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হন। বিইউপির শিক্ষার্থীরা বলছেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো অপরাধী গ্রেপ্তার হয়নি। অপরাধীদের গ্রেপ্তারে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছেন তাঁরা।
বিইউপির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান শিহাব বলেন, ‘আমাদের বোন তিন দিন আগে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। আমাদের দাবি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধর্ষকদের গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।’
সড়ক ছেড়ে দেওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা জানান, আগামীকাল রোববার বেলা দুইটায় মিরপুর–১২ তে আবারও বিক্ষোভ করবেন তাঁরা।