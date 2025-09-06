রাজধানী

ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক আবার হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক

আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক। আজ শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে ল্যাবএইড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আগের দিন গতকাল শুক্রবার এই হাসপাতাল থেকে তিনি বাসায় ফিরেছিলেন।

আহমদ রফিকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইসমাইল সাদী। তিনি আজ রাতে প্রথম আলোকে বলেন, শুক্রবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। চিকিৎসক বলেছিলেন, হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। উল্টো সংক্রমণের ঝুঁকি আছে। তাই তাঁকে বাসায় নিয়ে আসা হয়।

আহমদ রফিকের ব্যক্তিগত সহকারী আবুল কালাম জানান, ২০২১ সালে পড়ে গিয়ে পা ভাঙার পর থেকেই আহমদ রফিকের অবস্থা বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। অসুস্থতার কারণে লেখালেখি বন্ধ হওয়ায় খুবই মানসিক কষ্টে ছিলেন। শুক্রবার ছাড়পত্র পাওয়ার পর থেকে ল্যাবএইডের একজন নার্স, একজন কর্মচারী এবং আহমদ রফিকের পক্ষে একজন নার্স তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার পুরো ব্যয়ভার বহন করছে ল্যাবএইড কর্তৃপক্ষ।

ভাষা সৈনিক আহমদ রফিকের জন্ম ১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

