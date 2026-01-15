রাজধানী

সায়েন্স ল্যাব ও টেকনিক্যাল মোড়ে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের ফের অবরোধ, ফের ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করেছে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরেছবি: প্রথম আলো

ঢাকার বড় সাতটি কলেজের জন্য প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির দাবিতে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব মোড় ও মিরপুরের টেকনিক্যাল মোড় অবরোধ করেছে ওই সব কলেজের অনেক শিক্ষার্থী।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা কলেজ থেকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে বের হন। দুপুর ১২ টা ৪০ মিনিটে তাঁরা সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করেন।

মিছিলে অংশ নেন ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাঁরা 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'রাষ্ট্র তোমার সময় শেষ, জারি করো অধ্যাদেশ', 'আমি কে তুমি কে, ডিসিইউ ডিসিইউ' ইত্যাদি।

কবি নজরুল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ফারুক হাসান বলেন, আমাদের একটাই দাবি ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারি করতে হবে। আর কোনো সময় দিতে চাই না।

সাভার থেকে এসেছেন মো. হানিফ। তিনি গুলিস্তান যাবেন। কিন্তু রাস্তা অবরোধ করায় সায়েন্স ল্যাব মোড়ে আটকে পড়েন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আর কত দাবি আদায় করবে। যার যেখানে খুশি আটকাচ্ছে। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল। কেউ যেন দেখার নেই। দেশে কোনো সরকার আছে কি না। যদি থাকে মানুষের ভোগান্তি লাঘবের জন্য আপনারা উদ্যোগ নিন, এটাই অনুরোধ।’

শিক্ষার্থীদের অবস্থান সায়েন্স ল্যাবের রাস্তায়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে
ছবি: প্রথম আলো

শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধের কারণে মিরপুর সড়ক ও আশপাশের অন্যান্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছে মানুষ। গাড়ি না পেয়ে তাঁরা হেঁটে গন্তব্যে যাচ্ছে।

গতকাল বুধবারও সায়েন্স ল্যাব মোড়, টেকনিক্যাল মোড় এবং পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার মোড় অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন ওই সব কলেজের অনেক শিক্ষার্থী। একই দাবিতে অল্প সময়ের জন্য মহাখালীতেও সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।

অন্যদিকে সহপাঠী হত্যার বিচার ও জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা।

অবরোধের কারণে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবে যানজট। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে
ছবি: প্রথম আলো

গতকাল সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রাজধানীর এই পাঁচ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবরোধ ছিল। এতে সংশ্লিষ্ট সড়কসহ আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজট হয়। চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী-চালকেরা।

সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও মিরপুরের টেকনিক্যাল মোড়ে সড়ক অবরোধের কারণে ঢাকার মিরপুর সড়কের আজিমপুর থেকে শুরু করে গাবতলী পর্যন্ত সড়কে দিনভর চরম যানজট ছিল। এ ছাড়া মিরপুর-১,২ ও ১০ নম্বর এলাকাতেও ছিল যানজট।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের পরিমার্জিত খসড়া গত মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। খসড়াটি দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নীতিগত সম্মতি এবং আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং শেষে (আইনি যাচাই) উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

মিরপুরের টেকনিক্যাল মোড়ে শিক্ষার্থীদের অবস্থান। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে
ছবি: প্রথম আলো

২০১৭ সালে প্রস্তুতি ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির পর থেকেই সাত কলেজ নিয়ে সংকট চলছে। এই সাত কলেজ হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ।

টেকনিক্যাল মোড়ে অবরোধ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে
ছবি: প্রথম আলো

সংকট সমাধানের লক্ষ্যে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রথম খসড়া নিয়ে আন্দোলন হয়। সম্প্রতি পরিমার্জিত খসড়ায় বলা হয়েছে, কলেজগুলোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অনেকটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ‘সংযুক্ত’ থেকে কার্যক্রম চালাবে।

