আগারগাঁও–শাহবাগ অংশে মেট্রোরেল আবার চালু
রাজধানীতে মেট্রোরেলের আগারগাঁও থেকে শাহবাগ অংশে গতকাল বুধবার রাতে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তা আবার চালু হয়েছে।
বিয়ারিং প্যাড পড়ে গিয়ে ফার্মগেটের যে স্থানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে গতকাল রাতে কিছুটা কম্পন হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এ জন্য নিরাপত্তার স্বার্থে রাত সোয়া ৯টা থেকে আগারগাঁও–শাহবাগ অংশে মেট্রো চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে মতিঝিল থেকে শাহবাগ এবং উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশে মেট্রোরেল চলাচল অব্যাহত ছিল।
ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব থাকা ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) এক কর্মকর্তা আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেছেন, গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার মধ্যেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আজ সকাল থেকে যথারীতি নির্বিঘ্নে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।
গত রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফার্মগেট স্টেশনের ঠিক পশ্চিম পাশের পিলার ও উড়ালপথের সংযোগে থাকা বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে যায়। এ ঘটনায় আবুল কালাম নামের এক যুবক মারা গেছেন। এরপর মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে বেলা তিনটার দিকে প্রথমে উত্তরা থেকে আগারগাঁও এবং সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে মতিঝিল থেকে শাহবাগ অংশে মেট্রোরেল চালু করা হয়। বিয়ারিং প্যাড স্থাপন করার পর পুরো পথে মেট্রোরেল চালু করা হয় গত সোমবার (২৭ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে।
অবশ্য পুরো পথে মেট্রোরেল চালু হলেও ফার্মগেটে দুর্ঘটনাস্থলে তিন দিন ধরে ধীরগতিতে চলেছে মেট্রোরেল। সতর্কতার অংশ হিসেবেই দুর্ঘটনাস্থলে গতি কমিয়ে চালানো হয় বলে কর্তৃপক্ষ জানায়।