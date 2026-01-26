মুগদায় গ্যাস সিলিন্ডারের আগুনে দগ্ধ যুবক মারা গেছেন

মুগদায় গ্যাস সিলিন্ডারের আগুনে দগ্ধ যুবক মারা গেছেন
রাজধানীর মুগদার মান্ডা এলাকায় একটি বাসায় রান্নাঘরে জমে থাকা সিলিন্ডারের গ্যাসে আগুন ধরে দগ্ধ উজ্জ্বল হোসেন (৩০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে তিনি মারা যান।
নিহত উজ্জ্বল হোসেন কাপড়ের দোকানের বিক্রয়কর্মী ছিলেন। তাঁর বাবা জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, মুগদা মান্ডার একটি তিনতলা বাড়ির দ্বিতীয় তলার ভাড়া বাসায় পরিবারসহ থাকতেন উজ্জ্বল। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক একটার দিকে রান্নাঘরে ডিম ভাজতে গিয়ে দেশলাই জ্বালাতেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে তিনি দগ্ধ হন।
পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে শুক্রবার ভোররাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করেন।
ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে। তিনি চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে বলেন, উজ্জ্বল হোসেনের শরীরের প্রায় ৬০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল।
উজ্জ্বল হোসেনের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর গ্রামে।