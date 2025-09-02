রাজধানী

রাজধানীর উত্তরায় সড়কে প্রাণ গেল যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর উত্তরায় একটি পিকআপ ভ্যান, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ফুয়াদ হাসান (২৬) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে উত্তরার জসীমউদ্‌দীন রোড উড়ালসড়কের ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজীব নামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ফুয়াদ মোটরসাইকেলের আরোহী ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।

নিহত ফুয়াদের চাচাতো ভাই তামজীদ প্রথম আলোকে বলেন, সকালে খবর পেয়েই তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গিয়ে ফুয়াদের মরদেহ শনাক্ত করেন।

তামজীদ বলেন, ফুয়াদের বাড়ি নওগাঁ সদর উপজেলায়। তাঁর বাবা ফাইজুর রহমান পেশায় স্টেশনারি ব্যবসায়ী। ফুয়াদ ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। মতিঝিল এলাকায় একটি মেসে থাকতেন।

