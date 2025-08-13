আগামীকাল ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

আগামীকাল ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
জরুরি গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তরের জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার কিছু এলাকায় ১১ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত গ্যাস পাইপলাইনের সংস্কার করছে দেশের বৃহত্তম গ্যাস বিতরণ সংস্থা তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি। এ ছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নকাজের জন্য পাইপলাইন স্থানান্তর করতে হয়। এ কারণেই এসব এলাকায় গ্যাস থাকবে না বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে তিতাস গ্যাস।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশনব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা অংশের অন্তর্ভুক্ত মৌচাক-নিমাইকাশারী-বটতলা-রানীমহল-সারুলিয়া বাজার-স্টাফ কোয়ার্টার অংশে গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর কাজের জন্য গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত হবে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত গ্যাস পাবেন না এসব এলাকার গ্রাহকেরা।
গ্রাহকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে তিতাস কর্তৃপক্ষ বলেছে, চিটাগাং রোড, সারুলিয়া, স্টাফ কোয়ার্টার, গলাকাটা ব্রিজ, মাতুয়াইল, মৃধাবাড়ী, সানারপাড়া, বড়ভাঙ্গা, মাদানীনগর ও রসুলনগর এলাকায় বিদ্যমান সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া ডিএনডি বাঁধের আশপাশের এলাকায় গ্যাসের চাপ কম থাকতে পারে।