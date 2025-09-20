দুই সন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন মা-বাবা, এসি বিস্ফোরণে পুড়লেন সবাই

দুই সন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন মা-বাবা, এসি বিস্ফোরণে পুড়লেন সবাই
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ধলপুরে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বিস্ফোরিত হয়ে একই পরিবারের চারজন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
অগ্নিদগ্ধ তুহিনের শ্যালিকা ফারজানা আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর বোন, বোনের জামাই তাঁদের সন্তান নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রটি বিস্ফোরিত হয়ে ঘরে আগুন লেগে যায়। তখন তাঁর বোনসহ অন্যরা অগ্নিদগ্ধ হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে দিবাগত রাত দুইটার সময় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসেন।
ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান প্রথম আলোকে বলেন, দগ্ধ তুহিন হোসেনের (৩৮) শরীরের ৪৭ শতাংশ পুড়ে গেছে। তুহিনের স্ত্রী ইভা আক্তারের (৩০) পুড়েছে ৩০ শতাংশ। অন্যদিকে তাঁদের সন্তান তানভীরের (৬ বছর) পুড়েছে ৪০ শতাংশ। এ ছাড়া এ দম্পতির আরেক ছেলে তৌহিদের (৭ বছর) পুড়েছে শরীরের ৮ শতাংশ।